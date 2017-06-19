Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Итоговое заключение Венецианской комиссии по конституционным поправкам будет представлено в октябре


19.06.2017   15:14
По словам председателя парламента Грузии, новая редакция Конституции находится в полном соответствии с принципами конституционного права.

На сегодняшнем брифинге председатель парламента Ираклий Кобахидзе отметил, что парламентская делегация попросила Венецианскую комиссию представить окончательное заключение в связи с конституционной реформой в октябре.

"Мы рады, что Венецианская комиссия твердо подтвердила, что новая редакция нашей Конституции находится в полном соответствии с принципами конституционного права, и формирует усовершенствованную систему парламентского управления. На пленарном заседании мы еще раз выразили готовность, полностью предусмотреть все рекомендации Венецианской комиссии.

С учетом этих рекомендаций теперь уже в парламенте будут продолжены рассмотрения Конституции Грузии. Кроме того, мы попросили Венецианскую комиссию, представить окончательное заключение в связи с конституционной реформой в октябре, после того, как этот документ будет принят парламентом Грузии двумя слушаниями. В этом окончательном заключении в октябре уже полностью будут отражаться все нормы, которые представлены в Конституции Грузии"- заявил Ираклий Кобахидзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия применяет самые минимальные тарифы грузоперевозок на маршруте «Юг-Запад»
В Карсе обсудят запуск железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс
Черноморская рыба будет допущена на рынок Евросоюза - Минэкономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазы решили проявить высокомерие и отказаться от подарка Тбилиси
На Женевских переговорах Тбилиси потребует наказания Рашида Канджи-Оглы
Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней сдался властям
В Сухуми убита 20-летняя девушка
В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан, Иран, Грузия, Украина и Польша создают новый логистический продукт
Побережье Дагестана потрясло четыре раза
Спикер парламента Грузии планирует встречу с патриархом по вопросу конституционной монархии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна