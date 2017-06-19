Итоговое заключение Венецианской комиссии по конституционным поправкам будет представлено в октябре

19.06.2017 15:14 По словам председателя парламента Грузии, новая редакция Конституции находится в полном соответствии с принципами конституционного права.



На сегодняшнем брифинге председатель парламента Ираклий Кобахидзе отметил, что парламентская делегация попросила Венецианскую комиссию представить окончательное заключение в связи с конституционной реформой в октябре.



"Мы рады, что Венецианская комиссия твердо подтвердила, что новая редакция нашей Конституции находится в полном соответствии с принципами конституционного права, и формирует усовершенствованную систему парламентского управления. На пленарном заседании мы еще раз выразили готовность, полностью предусмотреть все рекомендации Венецианской комиссии.



С учетом этих рекомендаций теперь уже в парламенте будут продолжены рассмотрения Конституции Грузии. Кроме того, мы попросили Венецианскую комиссию, представить окончательное заключение в связи с конституционной реформой в октябре, после того, как этот документ будет принят парламентом Грузии двумя слушаниями. В этом окончательном заключении в октябре уже полностью будут отражаться все нормы, которые представлены в Конституции Грузии"- заявил Ираклий Кобахидзе.

















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