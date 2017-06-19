Новая партия Усупашвили намерена участвовать в местных выборах

19.06.2017 16:13 «Мы неслучайно назвали организацию «Движение строительства» - сегодня стране нужно строительство, в селах и городах гражданам нужны лучшие условия. К сожалению, на протяжении лет мы многое разрушили, в первую очередь - чувство национального единства в обществе. Сейчас нам нужно заново строить такое общество, в котором национальный энтузиазм также мобилизован для прогресса страны, как это было во время национально-освободительного движения. Последние 30 лет мы разрушаем страну. Сейчас у нас условно есть государство, но на самом деле государственные институты приватизированы узкой политической группой. Именно поэтому нам нужно государство, которое основано на сильном гражданине», - заявил лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Для строительства нужен хорошо продуманный проект, таково и наше кредо - сначала программа действий, а затем власть! Для строительства нужно много высококвалифицированных кадров и совместный, гармоничный труд. В противном случае все обязательно рухнет - члены «Движения строительства» хорошо осознали это и договорились, что уже сделанное мы будем поддерживать и лелеять, а недостающее - создавать! В качестве партии официально мы зарегистрируемся весной следующего года, но о названии пока сказать не могу. Сейчас мы незарегистрированная, неформальная команда, которая может участвовать в процессе в такой форме. Мы хотим испытать друг друга на протяжении месяцев и найти новых единомышленников, чтобы победить на выборах в 2020 году. В 2016 году избиратели сделали свой выбор, а мы всегда уважаем волю народа, но я считаю, что мы можем предложить лучший политический план», - отметил в беседе с корреспондентом издания Давид Усупашвили.



«Что касается финансирования - большинство членов движения работает и может нести расходы. Вообще, в финансовом плане у нас плохой опыт, который мы не намерены повторять. Насколько сложно добиться успеха абсолютно без денег, настолько же губительно строить политические процессы только на финансах. Так что мы обещаем создать политический продукт, у которого, я уверен, появятся не только интеллектуальные сторонники, но и финансовые партнеры. Уже появилось несколько молодых предпринимателей и бизнесменов, которые выразили желание финансировать наше движение... Лично я готов выполнять все роли, которые пойдут на пользу общей задаче. Я отложил в сторону личный политический успех, потому что видел и победы, и поражения. Сейчас настало время поделиться своим опытом и использовать его на благо новой команды», - заключил респондент и на вопрос - «Говорят, что вы предлагаете баллотироваться в мэры Анне Долидзе и Кахе Шартава?» - ответил:



«Анна Долидзе - моя подруга и коллега, мы оба раньше возглавляли АМЮГ. Если в будущем мы начнем строить вместе, я не знаю, но пока это не планируется. Что касается Кахи Шартава, у нас довольно интересный выбор как среди политиков, так и среди специалистов, работающих в области самоуправлений. Я могу смело сказать, что они окажут серьезную конкуренцию любому кандидату. Мы обязательно будем участвовать в выборах мэра Тбилиси и назовем кандидата через месяц. До тех пор мы испытаем собственные силы и попытаемся максимально донести до общества наши принципы и взгляды».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

