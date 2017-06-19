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Саакашвили не удалось избежать зеленки (+видео)


19.06.2017   16:58
Экс-главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге Днепровской области, передает портал Dnepr24. Инцидент произошел 18 июня.

Брызги зеленки разлетелись на несколько метров в сторону.

"Из-за провокационных действий вещество попало на одежду нескольких десятков человек, находившихся возле импровизированной трибуны. У самого Михеила Саакашвили оказалась грязной футболка, которую, по его словам, ему подарили в Днепре", — сказано в сообщении.

Хулиган был задержан и доставлен в отделение полиции. Сам Саакашвили сообщил, что целью визита в Кривой Рог стали события, связанные с обысками в горсовете и выявленными в ходе прокурорской проверки злоупотреблениями в деятельности высшего городского руководства.

Ранее под "раздачу зеленки" попали народный депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Наталия Королевская, адвокат Татьяна Монтян, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе и многие другие.







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