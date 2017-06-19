Спикер парламента Грузии обсудит с патриархом восстановление монархии

19.06.2017 17:06 Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня проводит с главой Православной Церкви Грузии Илией Вторым встречу, чтобы побеседовать о его предложении о восстановлении в Грузии монархии. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



Как уже сообщалось, с предложением вернуть в Грузию правление царя, но в форме конституционной монархии, Католикос-Патриарх Всея Грузии обратился к пастве накануне в воскресной проповеди.



«То, что сказал святейший, конечно же, является истиной. Речь идет о том, что конституционная монархия вносит спокойствие в политическую жизнь. Мы должны учесть все факторы, в том числе нашу местную специфику», — заявил Кобахидзе журналистам.



Кобахидзе также отметил, что конституционная монархия ислючает наличие в стране президента. Спикер парламента пообещал сделать комментарий и после встречи с патриархом.















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