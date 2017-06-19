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Спикер парламента Грузии обсудит с патриархом восстановление монархии


19.06.2017   17:06
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня проводит с главой Православной Церкви Грузии Илией Вторым встречу, чтобы побеседовать о его предложении о восстановлении в Грузии монархии. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

Как уже сообщалось, с предложением вернуть в Грузию правление царя, но в форме конституционной монархии, Католикос-Патриарх Всея Грузии обратился к пастве накануне в воскресной проповеди.

«То, что сказал святейший, конечно же, является истиной. Речь идет о том, что конституционная монархия вносит спокойствие в политическую жизнь. Мы должны учесть все факторы, в том числе нашу местную специфику», — заявил Кобахидзе журналистам.

Кобахидзе также отметил, что конституционная монархия ислючает наличие в стране президента. Спикер парламента пообещал сделать комментарий и после встречи с патриархом.






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