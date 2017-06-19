Кобахидзе: Мы сохраним «Акт Свободы» в течение 12 лет, а затем изменим его

19.06.2017 17:24 Сегодня председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что по проекту конституционных изменений "Акт экономической свободы", то есть статья 94 Конституции, сохранится в течении 12 лет. По его же словам, через 12 лет правительство и парламент смогут изменить его.



"Что касается статьи 94, то есть статьи, по которой для повышения налогов необходим референдум, здесь рассматривается также вопрос о том, чтобы вложить условие в переходных положениях. Мы думаем расписать 12 летнее условие в переходных положениях Конституции. До того будет действовать данная регуляция, согласно которой парламент и правительство ограничено в осуществлении налоговых изменений. По истечению условленного 12 летнего срока уже можно будет перейти на другое правило"- говорит председатель парламента.



Несколько дней назад крупнейшие бизнес ассоциации призвали правительство и парламент сохранить Акт Свободы. По мнению бизнеса, если эта статья будет изъята, Грузия лишится инвестиционной привлекательности, и за этим последует сокращение инвестиций.



"Важно, сохранить и укрепить уникально привлекательную инвестиционную среду в Грузии. Эта запись на конституционном уровне обеспечивает стабильность и предсказуемость фискальной политики, чем делает привлекательной Грузию для иностранных инвестиций. А также содействует развитию местного предпринимательства. Ее сохранение является крайне важным на фоне существующих перед Грузией социально-экономических проблем, и геополитических вызовов. Экономический рост в большой мере обусловлен иностранными инвестициями, и инвестиционной активностью местных предпринимателей в стране"- говорится в совместном заявлении бизнеса.



















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