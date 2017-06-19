Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Мы сохраним «Акт Свободы» в течение 12 лет, а затем изменим его


19.06.2017   17:24
Сегодня председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что по проекту конституционных изменений "Акт экономической свободы", то есть статья 94 Конституции, сохранится в течении 12 лет. По его же словам, через 12 лет правительство и парламент смогут изменить его.

"Что касается статьи 94, то есть статьи, по которой для повышения налогов необходим референдум, здесь рассматривается также вопрос о том, чтобы вложить условие в переходных положениях. Мы думаем расписать 12 летнее условие в переходных положениях Конституции. До того будет действовать данная регуляция, согласно которой парламент и правительство ограничено в осуществлении налоговых изменений. По истечению условленного 12 летнего срока уже можно будет перейти на другое правило"- говорит председатель парламента.

Несколько дней назад крупнейшие бизнес ассоциации призвали правительство и парламент сохранить Акт Свободы. По мнению бизнеса, если эта статья будет изъята, Грузия лишится инвестиционной привлекательности, и за этим последует сокращение инвестиций.

"Важно, сохранить и укрепить уникально привлекательную инвестиционную среду в Грузии. Эта запись на конституционном уровне обеспечивает стабильность и предсказуемость фискальной политики, чем делает привлекательной Грузию для иностранных инвестиций. А также содействует развитию местного предпринимательства. Ее сохранение является крайне важным на фоне существующих перед Грузией социально-экономических проблем, и геополитических вызовов. Экономический рост в большой мере обусловлен иностранными инвестициями, и инвестиционной активностью местных предпринимателей в стране"- говорится в совместном заявлении бизнеса.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Транспортировка газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 6%
Грузия применяет самые минимальные тарифы грузоперевозок на маршруте «Юг-Запад»
В Карсе обсудят запуск железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В абхазском ГАИ решили провести переаттестацию всех сотрудников
Абхазы решили проявить высокомерие и отказаться от подарка Тбилиси
На Женевских переговорах Тбилиси потребует наказания Рашида Канджи-Оглы
Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней сдался властям
В Сухуми убита 20-летняя девушка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Люксембурге проходит министерское заседание стран "Восточного партнерства"
ЕС продолжит попытки продлить "Южный газовый коридор" до Центральной Азии
Задержанный три месяца назад в Швеции чеченец из Австрии освобожден
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна