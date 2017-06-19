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Кобахидзе и Беселия обсудили с патриархом инициативу о конституционной монархии


19.06.2017   17:26
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия встретились с патриархом.

Как сообщает секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели, в ходе встречи, продлившейся около 20 минут, беседа коснулась конституционных изменений.

По его словам, в контексте запланированных изменений разговор коснулся инициативы патриарха в связи с восстановлением конституционной монархии.

«Председатель парламента и госпожа Эка ввели его Святейшество в курс дела в связи с конституционными изменениями. В том числе, разговор коснулся и вопроса конституционной монархии. Святейшего ознакомили с имеющимся у государства намерением в связи с изменениями конституции.

Разумеется, детального разговора не было. Встреча продолжилась всего 20 минут, там прозвучала и тема касательно идеи конституционной монархии, которую в будущем власти намерены сделать предметом обсуждения широких масс общественности. Позицией патриарха было то, о чем он говорил вчера в воскресной проповеди. Он с надеждой смотрит на тему монархии и думает, что она внесет особую роль в историю государственности, если, разумеется, эта идея будет приемлема для общества. Это была очень общая встреча и общая беседа», - заявил протоиерей Микаэл.






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