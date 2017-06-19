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Технологический университет еще не построили, но уже назначили и.о. ректора


19.06.2017   19:05
Заместителя министра образования и науки Теймураза Мургулия назначили исполняющим обязанности ректора Технологического университета Кутаиси, строительство которого еще не начиналось.

В министерстве заявили, что Мургулия останется на этом посту до выборов органов управления в образовательном учреждении.

"До тех пор, пока не будут завершены работы, и не будут избраны органы управления, обязанности будет исполнять Теймураз Мургулия. Но пока точно не определены его функции, поскольку строительство не закончено"- заявили в Министерстве образования и науки.

За 27 дней до выборов 8 октября 2016 года состоялась презентация проекта Технологического университета Кутаиси на территории, прилегающей к лесу Мухрани. На мероприятии помимо руководящих лиц правительства, присутствовал бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.

Тогда сроки начала и завершения строительных работ никто не конкретизировал, заявили только то, что университет должен принять первый поток студентов в 2019 году.

На проект будет потрачено 500 миллионов долларов. Университет будет рассчитан на 60 000 студентов.

Благотворительный фонд "Карту" планирует летом активно начать строительство Кутаисского технологического университета.

Согласно проекту, корпус университета будет пятиэтажным, его длина составит 200 метров, ширина 150 метров.






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