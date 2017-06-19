Азербайджан и Грузия обсудили религиозные вопросы

19.06.2017 19:36 Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы принял посла Грузии в Азербайджане Теймураза Шарашенидзе. На встрече стороны обсудили религиозные вопросы, сообщает SalamNews со ссылкой на пресс-службу Госкомитета.



На встрече было отмечено, что в Азербайджане созданы все условия для мирного проживания в стране представителей всех религий. М.Гурбанлы подчеркнул, что в стране прошли государственную регистрацию 28 религиозных общин.



Теймураз Шарашенидзе выразил удовлетворение отношениями между государством и религией в Азербайджане. Посол подчеркнул необходимость расширения двустороннего взаимодействия.















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