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Азербайджан и Грузия обсудили религиозные вопросы
19.06.2017 19:36
Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы принял посла Грузии в Азербайджане Теймураза Шарашенидзе. На встрече стороны обсудили религиозные вопросы, сообщает SalamNews со ссылкой на пресс-службу Госкомитета.
На встрече было отмечено, что в Азербайджане созданы все условия для мирного проживания в стране представителей всех религий. М.Гурбанлы подчеркнул, что в стране прошли государственную регистрацию 28 религиозных общин.
Теймураз Шарашенидзе выразил удовлетворение отношениями между государством и религией в Азербайджане. Посол подчеркнул необходимость расширения двустороннего взаимодействия.
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