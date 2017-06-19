Хухашвили считает фарисейством заявления власти по конституционной монархии

19.06.2017 20:17 По мнению эксперта политических вопросов Гии Хухашвили, буквальное восприятие слов патриарха политической элитой является "фарисейством".



В интервью агентству "Экспрессньюс" Хухашвили отметил, что это не первый случай, когда заявление патриарха неправильно трактуют.



"Не раз были факты, когда патриарх что-то сказал, а политическая элита поняла это буквально, начала серьезно обсуждать, а потом патриарх делал пояснение, что он не это подразумевал. Это не первый случай, когда патриарх с определенной символикой непрямо говорит о чем-то, а политическая элита буквально понимает это, а потом с привычным фарисейством как-то старается подхватить, и серьезно обсудить все это.



Не думаю, что это заявление патриарха следовало понимать в прямом значении. Но нашей политической элите нечем заняться, и раз сказал патриарх, с большой религиозностью встали в очередь с умными лицами, и несут какой-то бред. Все это совершенно несерьезно, поскольку у нас не существует никакой традиции конституционной монархии. Существует только традиция абсолютной монархии, и то позабытая веками назад. Так что это еще один раз является показателем того, что политическая элита находится в абсолютном кризисе, интеллектуальном и религиозном, и кто знает, еще в каком"- заявил Гия Хухашвили.



По словам эксперта, слова патриарха в связи с конституционной монархией, возможно, являются его желанием, чтобы в стране была стабильность. Хухашвили назвал трагикомедией сложившееся положение.



"Например, это то же самое, чтобы взять сейчас Библию и буквально понять все, что там написано. Тогда Кобахидзе будет гораздо легче, когда ему будет нужна помощь в Конституции, и не может справиться с этим делом, взять Библию, и прямо на нее построить Конституцию. В действительности это является подсказкой, что нужно стране, какого типа модель ей нужна для того, чтобы утихомирить и успокоить ситуацию. Разговор идет не в точности о конституционной монархии, а совсем о другом, о стабильности в стране. Вообще для грузинской элиты характерна трагикомедия, которая сейчас разыгрывается в связи с этим вопросом. Это трагикомедия, и ничего более. Я бы попросил Роберта Стуруа поставить большой спектакль, построенный на этом фарсе. Можно написать очень хороший сценарий обо всем этом безобразии, что происходит в связи с этим вопросом со стороны политической элиты"- отметил Гия Хухавшвили.



Напомним, что вчера в воскресной проповеди католикос-патриарх Грузии Илия II заявил, что конституционная монархия в стране несет спокойствие.

















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