Квирикашвили: Связывать заявления патриарха с конституционными изменениями было неправильно

19.06.2017 21:32 Связывание заявления патриарха с конституционными изменениями произошло неправильно, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, отвечая на вопрос касательно конституционной монархии.



Премьер поблагодарил Католикоса-Патриарха за то, что тот много думает о будущем страны.



«Насколько я сегодня слышал, в основном, комментарии оппозиции, произошло неправильное связывание с процессом конституционных изменений заявления патриарха, которое очень значимо. Никакой связи между этими двумя вопросами не существует. Конституционные изменения, над которыми мы работаем, являются очень важными, они, думаем, являются очень большим шагом вперед для процесса демократического развития страны.



Что касается заявления патриарха, мы, разумеется, испытываем к патриарху огромное уважение. Я хочу поблагодарить его за то, что он очень много думает о будущем страны и, разумеется, этот вопрос, как сказал патриарх, не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Для решения этого вопроса, возможно, потребуется десятилетие, а может, еще больше или меньше. Сегодня это не обсуждается, но, конечно же, это заявление довольно интересное и думаем, будет весьма положительно, чтобы такое обсуждение состоялось при широком общественном участии.



Решение таких вопросов должно происходить только при широком общественном консенсусе и, разумеется, не требуется предпринимать поспешные шаги. Наше мнение, что это очень интересное предложение, у него множество положительных сторон, но это никак не связано с процессом конституционных изменений, который протекает сегодня, это была лишь неверная интерпретация», - заявил премьер.















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