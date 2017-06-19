Квирикашвили советует не торопиться с выводами по делу Мухтарлы

19.06.2017 21:42 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, комментируя дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, советует не торопиться с выводами и дождаться результатов следствия.



«Что касается дела Афгана Мухтарлы, я считаю, что делать предварительные выводы будет неверно. Следствие ведется. Мы должны подождать государственные институты, чтобы они осуществили те необходимые процедуры, которые проводятся сегодня. Делать предварительные выводы, к слову, какие записи были просмотрены или какие есть в деле улики, считаю, неправильно», - заявил премьер.



Азербайджанский оппозиционный журналист Афган Мухтары пропал в Тбилиси на прошлой неделе. Позже выяснилось, что Мухтарлы задержан и находится в Баку. Семья журналиста утверждает, что его похитили, подкинули деньги и тайно доставили в Азербайджан.



В Баку Мухтарлы обвинили в «незаконном пересечении государственной границы», «контрабанде» и «применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». В случае, если его признают виновным, он может лишиться свободы сроком до 15 лет.















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