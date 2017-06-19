Депутаты намерены встретиться с главой МВД по делу Афгана Мухтарлы

19.06.2017 21:55 По заявлению председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Эки Беселия, по делу Афгана Мухтарлы состоится встреча с министром ВД Грузии Георгием Мгебришвили.



По словам Беселия, после получения от Мгебришвили информации будет конкретное видение того, что может быть дополнительно сделано парламентом в связи с этим делом.



«Это очень чувствительный и важный вопрос с политической, правовой точки зрения, в плане прав человека, защиты конституционных прав и отношений между двумя странами. Поэтому мы очень серьезно наблюдаем за этим процессом. Роль парламента в том, чтобы был определенный контроль над процессом хода следствия, исходя из важности дела. Мы намерены встретиться с министром внутренних дел, поговорить о результатах следствия. После того, как получим эту информацию, у нас будет более конкретное видение, что может дополнительно сделать парламент в этом процессе», - заявила Беселия.















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