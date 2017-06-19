Президент в качестве «друга» призвал КС отменить неконституционные статьи закона о прослушивании

19.06.2017 22:09 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к Конституционному суду страны в статусе так называемого «друга суда» и призвал его аннулировать те статьи законодательного пакета «о прослушиваниях», которые, по его оценке, не соответствуют Конституции Грузии. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба президента Грузии.



Как разъяснила журналистам парламентский секретарь президента Анна Долидзе, президент неоднократно высказывал свою негативную позицию по этому законопроекту и не раз применил к нему вето, так как считает, что этот закон не обеспечивает формирование независимой структуры, которая будет осуществлять тайные следственные действия.



«Соответственно, президент обратился к Конституционному суду в статусе друга суда, чтобы тот отменил те статьи в законе о прослушиваниях, которые не соответствуют Конституции Грузии и решению Конституционного суда», — отметила Анна Долидзе.



Законопроект «О юридическом лице публичного права — Оперативно-техническом агентстве Грузии» и пакет сопутствующих законодательных актов и изменений в действующее законодательство парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании утвердил 1 марта. Принятию законодательного пакета предшествовали острые дискуссии, в которых оппонентами властей выступали президент и его администрация, весь оппозиционный спектр и ряд неправительственных и общественных организаций. После утверждения законопроекта президент объявил о проведении консультаций для выяснения мнения общества. А после окончания консультаций в очередной раз наложил на законопроект вето.



Пакет законопроектов «о тайных прослушиваниях» парламент Грузии принял еще в 2014 году, но президент и тогда наложил на него вето, которое парламент «Грузинской мечты» успешно преодолел. Законопроект был обжалован в Конституционном суде, возглавляемом в тот период соратником экс-президента Михеила Саакашвили Георгием Папуашвили. Суд принял соответствующее решение и приостановил действие закона, дав парламенту срок до 31 марта 2017 года для доработки данного законодательного пакета. Но и «улучшенный» пакет законопроектов и предусмотренное им создание специального органа, который должен заниматься тайными следственными действиями, оппонентов не удовлетворил. Парламент и во второй раз успешно преодолел вето президента, что, учитывая наличие у «Грузинской мечты» конституционного большинства, особого труда не составило. И хотя у Конституционного суда сменился председатель, президент Грузии, судя по его обращению, надеется, что суд и на этот раз вынесет соответствующее решение и признает законодательный пакет неконституционным.

















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