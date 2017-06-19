Переход на пропорциональную систему в Грузии могут отложить до 2024 года

19.06.2017 22:43 Переход от смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов парламента к пропорциональной системе может произойти не в 2020 году, а позднее, в 2024 году. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, отметив, что виной тому является оппозиция, которая поставила правящую команду в то же положение, в котором она находилась в 2015—2016 годах.



Вопрос перехода на пропорциональную систему активно обсуждался в Грузии и перед парламентскими выборами 2016 года. Парламентская и непарламентская оппозиция напоминала правящей «Грузинской мечте» об одном из ее предвыборных обещаний и требовала упразднения мажоритарной системы, по которой мандаты в парламенте получают в основном ставленники той или иной правящей в конкретный момент партии.



Республиканская партия, которая в тот момент уже отмежевалась от правившей в 2016 году коалиции «Грузинская мечта» в качестве альтернативного варианта предложила перейти на немецкую модель избирательной системы, но у парламентского большинства эта инициатива поддержки не получила.

В результате обсуждения было обещано, что к пропорциональной избирательной системе Грузия перейдет к парламентским выборам 2020 года, а выборы 2016 года вновь были проведены по смешанной системе.



Сегодня Ираклий Кобахидзе вспомнил ситуацию до выборов 2016 года и отметил, что нынешняя оппозиция точно так же усложняет этот вопрос. Исходя из этого, он не исключил, что переход на пропорциональную систему будет отсрочен еще на 4 года.



«К сожалению, оппозиция поставила нас в такое же сложное, с точки зрения консультаций, положение, какое было в 2015—2016 годах. Вы помните, что тогда оказалось возможным лишь представление этой инициативы. А сегодня мы реально опять в таком же сложном положении. Исходя из этого, переход на пропорциональную систему может произойти не в 2020, а в 2024 году», — предположил спикер парламента.



По его словам, все будет зависеть от того, как пройдут консультации по этому вопросу в парламенте.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

