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Спикер парламента Грузии бездоказательно обвинил оппозицию в сокрытии финансов
19.06.2017 22:45
Оппозиционные партии Грузии в 2016 году потратили на парламентские выборы больше средств, чем указали в декларациях, заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе на региональной конференции "Деньги в политике".
После выборов партии подают декларации в Службу мониторинга финансовой деятельности политических партий Службы Государственного аудита Грузии. Согласно декларациям, больше всего на выборы потратила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" — более 22,3 миллиона лари (более 9,2 миллиона долларов), что почти в 6,5 раз больше, чем партия, оказавшаяся на втором месте по тратам — "Государство для народа", и в 7,7 раз больше, чем "Единое национальное движение".
"Проблемой остаются непрозрачные траты на политические цели, и я могу сказать, что наши оппоненты на самом деле тратили намного больше, на этих выборах у них были доходы и расходы намного больше декларированных", — заявил Кобахидзе, не приведя никаких доказательств своих заявлений.
Спикер считает необходимым проанализировать данный вопрос.
"Без использования жестких репрессивных мер проблема останется проблемой, и дилемма заключается в том, что мы должны отнестись к этому серьезно и проанализировать этот вопрос", — отметил Кобахидзе.
При этом он отметил, что власти, применяя жесткие меры, не должны перейти к репрессиям, как это было при прошлой власти.
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