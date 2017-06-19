Спикер парламента Грузии бездоказательно обвинил оппозицию в сокрытии финансов

19.06.2017 22:45 Оппозиционные партии Грузии в 2016 году потратили на парламентские выборы больше средств, чем указали в декларациях, заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе на региональной конференции "Деньги в политике".



После выборов партии подают декларации в Службу мониторинга финансовой деятельности политических партий Службы Государственного аудита Грузии. Согласно декларациям, больше всего на выборы потратила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" — более 22,3 миллиона лари (более 9,2 миллиона долларов), что почти в 6,5 раз больше, чем партия, оказавшаяся на втором месте по тратам — "Государство для народа", и в 7,7 раз больше, чем "Единое национальное движение".



"Проблемой остаются непрозрачные траты на политические цели, и я могу сказать, что наши оппоненты на самом деле тратили намного больше, на этих выборах у них были доходы и расходы намного больше декларированных", — заявил Кобахидзе, не приведя никаких доказательств своих заявлений.



Спикер считает необходимым проанализировать данный вопрос.



"Без использования жестких репрессивных мер проблема останется проблемой, и дилемма заключается в том, что мы должны отнестись к этому серьезно и проанализировать этот вопрос", — отметил Кобахидзе.



При этом он отметил, что власти, применяя жесткие меры, не должны перейти к репрессиям, как это было при прошлой власти.















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