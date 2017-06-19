Монархия в Грузии создаст проблемы - Вахтанг Хмаладзе

19.06.2017 23:13 Конституционалист Вахтанг Хмаладзе выступает против установления конституционной монархии в Грузии, так как это приведет к спорам о том, кто должен управлять страной



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II на воскресной службе призвал граждан задуматься о том, что Грузия – одна из старейших монархий в мире, и этот государственный строй приносит стране мир. Депутаты от большинства с уважением отнеслись к позиции духовного лидера, отметив, что в будущем ничего не исключено.



"Я не думаю, что это (установление конституционной монархии – ред.) реально. Насколько я знаю, отношение наших граждан к этому вопросу, думаю, что большинство выступает против. Были опросы общественного мнения в прежние годы, и отношение было отрицательное", — сказал Хмаладзе в беседе со Sputnik Грузия.



На сегодняшний день Грузия является полупарламентской республикой. Конституционная монархия подразумевает правление, при котором власть монарха ограничена, и в сфере государственной власти он не обладает верховными полномочиями.















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