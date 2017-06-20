|
Консенсус по проекту конституции обязательно состоится
20.06.2017 10:32
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что власть сможет достигнуть широкого консенсуса по подготовленному ими проекту конституционных поправок. Об этом Кобахидзе заявил журналистам у центрального офиса «Грузинской мечты», где накануне прошла встреча парламентского большинства с премьер-министром Георгием Квирикашвили.
«Консенсус по [проекту] конституции обязательно состоится. Какого типа будет консенсус, это станет известно в течение ближайших дней», - заявил Ираклий Кобахидзе. По его словам, изменения, естественно, будут, в том числе, в законопроекте отобразятся результаты комитетских слушаний. Также отобразятся рекомендации Венецианской комиссии.
«Учитывая все это, в конечном итоге, законопроект будет представлен в пересмотренном виде и обсуждение продолжится с этой точки зрения», - заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна