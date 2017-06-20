Консенсус по проекту конституции обязательно состоится

20.06.2017 10:32 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что власть сможет достигнуть широкого консенсуса по подготовленному ими проекту конституционных поправок. Об этом Кобахидзе заявил журналистам у центрального офиса «Грузинской мечты», где накануне прошла встреча парламентского большинства с премьер-министром Георгием Квирикашвили.



«Консенсус по [проекту] конституции обязательно состоится. Какого типа будет консенсус, это станет известно в течение ближайших дней», - заявил Ираклий Кобахидзе. По его словам, изменения, естественно, будут, в том числе, в законопроекте отобразятся результаты комитетских слушаний. Также отобразятся рекомендации Венецианской комиссии.



«Учитывая все это, в конечном итоге, законопроект будет представлен в пересмотренном виде и обсуждение продолжится с этой точки зрения», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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