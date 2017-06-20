Венецианская комиссия в целом позитивно оценивает конституционную реформу в Грузии

20.06.2017 10:40 В целом, предлагаемая реформа заслуживает позитивной оценки. Она заканчивает процесс перехода политической системы Грузии на парламентскую систему, который начался в 2010 году конституционной реформой и является положительным шагом вперед с точки зрения консолидации и улучшения конституционного порядка в стране. Также основывается на принципах демократии, верховенства закона и защиты фундаментальных прав, - об этом говорится в заключении Венецианской комиссии, принятом 16-17 июня на 111 пленарной сессии и опубликованном сегодня.



«Грузия по-прежнему остается довольно централизованным государством, парламент которого в ближайшем будущем останется однопалатным. Грузии недостает продолжительной традиции независимого суда. В подобной ситуации существует риск доминирования большинства в парламенте и в будущем внимание должно быть уделено усилению баланса сил, к примеру, введением второй палаты и укреплением роли оппозиции в парламенте.



Изменение действующей пропорциональной/мажоритарной системы на пропорциональную, бесспорно, позитивный шаг, который служит повышению уровня парламентского плюрализма. Однако этот положительный шаг вперед ограничивается тремя механизмами: сохранением 5%-го избирательного барьера; предоставлением победившей партии нераспределенных голосов ниже 5%-го барьера; упразднением избирательных коалиций (партийных блоков).



Несмотря на то, что 5%-й барьер полностью соответствует европейским стандартам, и как таковой не подлежит критике, эти три механизма действуют в ущерб малым партиям», - говорится в заключении.

На этом фоне Венецианская комиссия дает рекомендацию касательно того, чтобы были приняты и другие альтернативные варианты распределения нераспределенных мандатов, такие как:



- Пропорциональное распределение между всеми политическими партиями, которые преодолеют 5%-й барьер;



- или введение верхнего предела для победившей партии на предоставление нераспределенных мандатов;



- и/или снижение барьера до 2-3%, что касается также перераспределения мандатов, оставшихся по пропорциональной системе.



Введение системы косвенного избрания президента, в общем, соответствует европейским стандартам. Приветствуется, что новая система не будет использована на выборах в следующем году и вступит в силу с 2023 года. Однако, следует помнить, что в условиях несуществования действующего сената, в конституционной системе Грузии противовесом для сильного правительства, обладающего парламентским большинством, является президент. Соответственно, переход на косвенную избирательную систему не должен создать основание для постоянной победы кандидата, представленного эксклюзивно парламентским большинством. Следует принять меры, которые лучше обеспечат в парламенте плюрализм и, соответственно, нужна система баланса сил.



Рекомендации Венецианской комиссии так же касаются фундаментальных прав, правосудия и Народного защитника.















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