Место в Гори, где стоял памятник Сталину, могут назвать Площадью Европы

20.06.2017 10:50 Депутат городского собрания Гори выступила с инициативой назвать центральную площадь в городе Гори "Площадью Европы". По сообщению "Ньюпост", Тамар Тедлиашвили требует дать название месту, где более чем 60 лет стоял бронзовый монумент Сталину.



Депутат уже обратилась к городскому собранию с письмом. Главным аргументом своей инициативы Тедлиашвили приводит объявленный выбор граждан Грузии в связи с внешним курсом страны. В письме, которым она обратилась к городскому собранию, депутат также требует изменить название Улицы заводской в поселке железнодорожной станции на имя Анны Сологашвили.



По заявлению мэра Гори, вопрос является весьма сенситивным, и требует публичных дискуссий. Инициативу Тамар Тедлиашвили сначала должна обсудить комиссия пространственной территориальной планировки и инфраструктуры городского собрания Гори. Если предложение будет одобрено, вопрос перейдет в правительственную комиссию присвоения названий, которая даст соответствующее заключение.



Окончательное решение примут члены городского собрания, которые однажды уже приняли историческое решение, и отказались вернуть назад памятник, который убрали с центра Гори в 2010 году.

















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