Заал Удумашвили намерен победить коррумпированный и антидемократический режим Иванишвили

20.06.2017 11:33 Ведущий информационного выпуска «Курьер» телекомпании «Рустави 2» Заал Удумашвили попрощался с телезрителями. Он собирается баллотироваться в мэры Тбилиси от партии «Единое национальное движение».



В своем обращении к телезрителям Удумашвили заявил, что намере бороться с коррумпированной властью Иванишвили и тотальным беспределом в стране.



«Это мое последнее обращение к телезрителям в качестве ведущего «Курьера». Сегодня я завершаю 25-летнюю телевизионную карьеру. Отныне нас больше не будет разделять телеэкран. Я принял решение и ухожу в политику. Как журналист, все эти годы я был вашим ежедневным гостем и сообщал информацию о событиях в стране. Но сейчас я считаю, что настало время, когда я сам должен стать активным участником политических процессов и внести свой вклад в борьбу с тотальным беспределом в стране и положить конец правлению одного человека.



У меня есть опыт борьбы. В качестве журналиста я провел очень интересные годы и приобрел огромный опыт того, как бороться с несправедливостью. Я вместе с командой «Рустави 2» и вами уже однажды побеждал в неравной борьбе с этими властями, но главная борьба для страны еще впереди и я собираюсь еще раз победить в ней вместе с вами и на этот раз на выборах мэра Тбилиси победить коррумпированный и антидемократический режим Иванишвили.



Хочу поблагодарить всех сотрудников «Рустави 2» за те годы, которые я провел здесь. Больше спасибо вам, я чувствовал вашу поддержку все эти годы. Я работал для вас, как журналист, и буду работать для вас в будущем, как политик», - отметил Заал Удумашвили после завершения «Курьера».















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