Глава МИД Грузии выступил в Люксембурге на министериале Восточного партнерства

20.06.2017 12:08 Правительство Грузии готово задействовать весь потенциал сотрудничества с Евросоюзом, чтобы граждане Грузии ощутили пользу процесса ассоциации с ЕС.



Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, выступая на министериале программы ЕС «Восточное партнерство».



Встреча прошла накануне в Люксембурге под председательством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини.



В форуме приняли участие еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханес Хан, главы МИД шести стран-участниц программы «Восточное партнерство» — Грузии, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси и Молдовы, а также главы МИД стран Евросоюза.



На министериале также присутствовали представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и другие официальные лица.



Министериал ВП прошел в преддверии саммита «Восточного партнерства», который запланирован 24 ноября в Брюсселе, в связи с чем на встрече в Люксембурге внимание было сфокусировано на ожиданиях от этого саммита.



Кроме того, дипломаты поговорили о перспективах углубления сотрудничества в рамках ВП, которое будет ориентировано на достижение практических и ощутимых результатов для населения.



В этом контексте был отмечен документ «Восточное партнерство – основные приоритеты и результаты», совместно подготовленный Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией. Документ представляет собой своеобразный план действий и включает конкретные инициативы и цели для саммита ВП как 2017 года, так и 2020-го.



Участники министериала отметили необходимость продолжать оказывать помощь странам ВП для осуществления демократических реформ, экономического и секторального развития, а также обеспечения безопасности.



В своем выступлении глава МИД Грузии подчеркнул значимость европейской интеграции Грузии для демократического развития страны, — сообщает пресс-служба МИД Грузии.



По словам Джанелидзе, «Восточное партнерство» позволяет Грузии достигнуть желаемого уровня интеграции с ЕС.



В рамках саммита Джанелидзе провел встречу с датским коллегой Андерсом Самуэльсеном.



Министры поговорили о дружеских и партнерских отношениях двух стран. Стороны отметили, что в июле этого года Грузия и Дания отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.



Грузинский дипломат поблагодарил Самуэльсена за активную поддержку Грузии, а также включение нашей страны в датскую программу по политике соседства (DANEP) на 2017-2021 годы. Программа ставит целью укрепление демократии и прав человека в Грузии, а также способствование устойчивому экономическому росту.















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