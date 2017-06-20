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Глава МИД Грузии выступил в Люксембурге на министериале Восточного партнерства
20.06.2017 12:08
Правительство Грузии готово задействовать весь потенциал сотрудничества с Евросоюзом, чтобы граждане Грузии ощутили пользу процесса ассоциации с ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, выступая на министериале программы ЕС «Восточное партнерство».
Встреча прошла накануне в Люксембурге под председательством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини.
В форуме приняли участие еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханес Хан, главы МИД шести стран-участниц программы «Восточное партнерство» — Грузии, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси и Молдовы, а также главы МИД стран Евросоюза.
На министериале также присутствовали представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и другие официальные лица.
Министериал ВП прошел в преддверии саммита «Восточного партнерства», который запланирован 24 ноября в Брюсселе, в связи с чем на встрече в Люксембурге внимание было сфокусировано на ожиданиях от этого саммита.
Кроме того, дипломаты поговорили о перспективах углубления сотрудничества в рамках ВП, которое будет ориентировано на достижение практических и ощутимых результатов для населения.
В этом контексте был отмечен документ «Восточное партнерство – основные приоритеты и результаты», совместно подготовленный Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией. Документ представляет собой своеобразный план действий и включает конкретные инициативы и цели для саммита ВП как 2017 года, так и 2020-го.
Участники министериала отметили необходимость продолжать оказывать помощь странам ВП для осуществления демократических реформ, экономического и секторального развития, а также обеспечения безопасности.
В своем выступлении глава МИД Грузии подчеркнул значимость европейской интеграции Грузии для демократического развития страны, — сообщает пресс-служба МИД Грузии.
По словам Джанелидзе, «Восточное партнерство» позволяет Грузии достигнуть желаемого уровня интеграции с ЕС.
В рамках саммита Джанелидзе провел встречу с датским коллегой Андерсом Самуэльсеном.
Министры поговорили о дружеских и партнерских отношениях двух стран. Стороны отметили, что в июле этого года Грузия и Дания отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.
Грузинский дипломат поблагодарил Самуэльсена за активную поддержку Грузии, а также включение нашей страны в датскую программу по политике соседства (DANEP) на 2017-2021 годы. Программа ставит целью укрепление демократии и прав человека в Грузии, а также способствование устойчивому экономическому росту.
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