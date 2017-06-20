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Эксперты МАГАТЭ обсудили в Тбилиси вопросы репатриации урана


20.06.2017   12:13
Вопросы возвращения высокообогащенного урана в страну происхождения обсудили в Тбилиси в ходе 11-й технической встречи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в сообщении на сайте министерства по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии.
В открывшейся накануне в отеле «Билтмор» конференции приняли участие около 100 представителей высокого ранга государственных регулирующих органов и исследовательских реакторов из разных стран.

Согласно программе, начавшейся 11 лет назад, 22 страны-участницы МАГАТЭ, в которых функционируют исследовательские реакторы, работающие на китайским и российском уране, должны вернуть использованный или неиспользованный радиационный элемент обратно в страну происхождения.

Ранее в Грузии уран использовал в своей работе Институт изотопов в Тбилиси и исследовательский ядерный реактор Академии Наук Грузии в пригороде столицы. Работа реактора была остановлена в 1990 году.

В декабре 2015 года Грузия вернула России высокообогащенный уран на основании принятого 25 марта 2014 года Коммюнике Гаагского саммита по физической ядерной безопасности.
В настоящее время Грузия не имеет на своей территории запасы высокообогащенного урана. Взамен на репатриацию страна получит компенсацию в размере 2 миллионов долларов.

«Это еще одни шаг, сделанный на пути успеха Грузии в сфере ядерной и радиационной безопасности. Потому что как на региональном, так и на международном уровне признаны те успехи, которых достигла страна в этом направлении. Именно это и является причиной того, что в Тбилиси проходит такая важная международная конференция», — сказала заместитель министра по охране окружающей среды Майя Битадзе.






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