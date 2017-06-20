С 15 августа могут вступить в силу штрафы за чрезмерный шум

20.06.2017 12:15 Парламентское обсуждение проекта закона о введении ряда ограничений для увеселительных заведений, связанных с шумом в ночное время, подходит к концу, и вероятно, он вступит в силу с 15 августа.



По словам одного из соавторов закона Левана Гогичайшвили, новые регуляции не навредят бизнесу.



«Бизнес не пострадает, так как им придется осуществить одноразовые расходы, чтоб установить средства, снижающие шум, после этого они смогут работать в привычном режиме. В ходе работы над законопроектом, мы приняли во внимание интересы всех сторон, и процесс был очень прозрачным» - заявил депутат.



По его словам, главное в этом решении то, что оно направлено на сохранение здоровья граждан, что касается интересов бизнеса, то этот вопрос был достаточно хорошо изучен, и решение не было принято необдуманно.



«Бизнес не пострадает, потому, что увеселительные заведения могут немного приглушить звук и продолжить работу. Это касается, например, ресторанов и клубов, которые находятся вблизи гостиниц. Есть такие отели, которые стоят на грани банкротства, поскольку там рядом находится ресторан, из которого всегда идет шум, соответственно, никто хочет жить в такого рода гостиницах» - заявил депутат.



С 15 августа вступления закона в силу ожидает и другой соавтор законопроекта, депутат Илья Берая.



«Этот закон обязательно следует принять, так как необходимо учитывать интересы граждан, которые живут вблизи от ресторанов и клубов. Конечно, интересы бизнеса очень важны, но и бизнесменов и все еще остается достаточно времени для того, чтоб принять соответствующие меры. Бизнес – это очень важно, но не стоит забывать, что если для кого-то ресторан и клуб – это развлечение, то для других – это постоянное соседство, и они вынуждены жить в постоянном шуме. Интересы этой категории граждан также следует учитывать» - заявил депутат.















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