Гендиректор ОВГ закрытие передач объясняет процессом обновления в телекомпании

20.06.2017 12:18 Генеральный директор Общественного вещателя Грузии Василий Маглаперидзе откликнулся на общественные протесты в связи с запланированным закрытием двух телепередач, подготавливаемых Грузинским бюро Радио «Свобода» - «ИнтерVIEW» и «Красная зона», и заявил, что закрытие этих передач является частью планов «обновления» телекомпании.



«Если хотим правильно осознать обстановку дела, мы должны говорить о всех передачах, а не только о двух. В вещателе происходит большое обновление. Полностью меняется сетка, придут новые передачи, грузинские сериалы, а некоторые существующие передачи значительно будут обновлены. В том виде, в котором есть сегодня, не останется ни одна передача», - заявил Маглаперидзе в интервью, которое было опубликовано ОВГ 19 июня.



«Отделение этих двух передач считаю неправильным. Все передачи вместе создают лицо канала и все должны рассматривать в едином контексте», - заявил Маглаперидзе и добавил: «почему хотим некоторые существующие передачи заменить новыми и в некоторые внести изменения, думаю, это не требует объяснений».



Генеральный директор говорил также конкретно о передачах. Подготовленных Радио «Свобода» и подчеркнул, что «эти две передачи не являются совместной продукцией Радио «Свобода» и ОВГ», и что ОВГ только обязан выпускать их в эфир. «ОВГ является только платформой и больше ничего, и использование ОВГ в качестве только платформы, не интересно ни для нас и ни для других», - заявил он.



Маглаперидзе также разъяснил. Что «мы не закрыли передачи, а когда пришло время, отказались от продолжения договора, согласно которому, ОВГ сохранял функцию только безмолвной платформы».



Однако он там же добавил, что ОВГ готов «производить совместную продукцию с другими студиями и СМИ, и, естественно, совместно с Радио «Свобода», если у них будет такое желание. У ОВГ имеется намного больше потенциала и он может вкладывать в совместную продукцию существенный интеллектуальный ресурс»ю



Отклики политических партий и гражданского общества



Закрытие передач «ИнтерVIEW» и «Красная зона» породило определенные вопросы у политических партий и неправительственных организаций.



Хартия жуналистской этики Грузии 14 июня опубликовала заявление, в котором выражает обеспокоенность в связи с запланированным закрытием и призывает менеджмент канала пересмотреть это решение.



«Совет Хартии считает, что сохранение обеих передач в секте ОВГ очень важно, так как «Красная зона» и «ИнтерVIEW» зрителям предлагали многообразную продукцию, подготовленную по высоким профессиональным стандартам», - заявила организация.



Аналогичное мнение озвучили также неправительственные организации, в том числе, Ассоциация молодых юристов Грузии и Коалиция медиа адвокации.



«Подписавшиеся организации считаем, что закрытие передач Радио «Свобода» может быть связано с интересом исчезновения острой критики властей с эфира ОВГ. И порождает подозрения в связи с политической заинтересованностью к закрытию этих передач со стороны руководства ОВГ», - говорится в заявлении организации, которое было опубликовано 15 июня.



Они также отметили, что обе передачи являются «передачами с отличающимся политическим и социальным значением, которые отличаются острой критикой осей власти и политических процессов».

«В этих условиях закрытие данных передач со стороны менеджмента вешателя только с общими и абстрактными аргументами, что руководство не желает подготовки политических передач с использованием внешних ресурсов, необоснованно и самовольно», - говорится в заявлении.



Решение руководства ОВГ также подвергли критике «Свободные демократы» и Республиканцы. Обе партии 16 июня опубликовали совместное заявление, согласно которому, данное решение «целенаправленно затрудняет культурное развитие канала и максимально ограничивает свободу слова, мнения и выражения, намеренно прекращает поддержку европейской интеграции Грузии ценностями и аналитикой».



«Этим решением менеджмент ОВГ служит власти, целью которой является монополизация медиа пространства, притеснение критического мнения и свободного слова. После полного подчинения нескольких крупных частных телекомпаний власти пытаются теперь, чтобы ОВГ уступил независимость и предал установленное законом свое главное назначение, прекратил службу народу», - говорится в заявлении.



Бывший депутат и губернатор региона Мцхета-Мтианети в 2005-2008 гг. Василий Маглаперидзе был избран новым генеральным директором ОВГ 6 января этого года. С 2014 года по сентябрь 2016 года Маглаперидзе был генеральным продюсером главного политического ток-шоу на канале GDS, который принадлежит семье бывшего премьер-министра, миллиардера Бидзины Иванишвили.



Попечительский совет ОВГ и менеджмент вещателя 7 марта достигли соглашения, согласно которому, вещатель с 17 июля 2017 года закроет все телевизионные и радиопередачи кроме информационного выпуска.



Общественный вещатель заявил 13 июня, что срок действия подписанного 12 декабря 2015 года договора между ОВГ и Грузинским Бюро Радио «Свобода», который предусматривал подготовку еженедельных телевизионных передач «ИнтерVIEW» и «Красная зона», истекает в средних числах июля, и эти две передачи в эфир больше не выйдут.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

