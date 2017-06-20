В Грузии отложили пропорциональную систему выборов парламента до 2024 года

20.06.2017 12:24 Парламентские выборы в 2020 году в Грузии вновь пройдут по смешанной системе — пропорциональной и мажоритарной. Правящая партия «Грузинская мечта» так и не сумела добиться от части своих депутатов согласия с тем, чтобы следующие выборы парламента прошли исключительно по пропорциональной системе.



После того как с парламентским большинством встретился спикер парламента Ираклий Кобахидзе, к переговорам накануне вечером присоединился премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



В итоге через несколько часов консультаций решение было принято: мажоритарная система выборов будет упразднена только в 2024 году. Это будет оговорено в качестве переходного положения в конституции, поправки в которую парламент планирует рассмотреть уже завтра.



«Мы договорились, что в переходном положении конституции будет записано, что в 2020 году смешанная система выборов останется, однако все последующие выборы будут проходить по пропорциональному списку и это будет вписано в главном законе страны», — сказал глава парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе журналистам.



В то же время представители парламентского большинства вместе с главой правительства договорились о том, что будет снижен с 5% до 3% минимальный избирательный барьер для попадания в парламент.



Так же не сразу будут отменены всеобщие выборы президента – в 2018 году главу государства все еще будут избирать напрямую всеобщим голосованием.



Следующие выборы президента, согласно изменениям, инициированным в конституцию «Грузинской мечтой», должны пройти согласно классической модели парламентской республики — президента будет избирать парламент посредством 300 выборщиков.



На сегодняшний день в Грузии смешанная избирательная система — 77 депутатов парламента выбирают по пропорциональной системе, а 73 – по мажоритарной, из кандидатов в регионах.



Часть представителей правящей партии «Грузинская мечта» отказывалась от перехода на полностью пропорциональную систему и настаивала на сохранении мажоритарной системы. Сам Кобахидзе недавно заявил, что поддерживает переход на пропорциональную систему и даже сказал, что «подаст в отставку», если в конституцию не удастся внести соответствующие изменения.



Между тем переход на выборы по пропорциональной системе является одним из главных требований ведущих оппозиционных партий Грузии. Оппозиция также выступает против упразднения прямых президентских выборов.















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