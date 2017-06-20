Кацитадзе: Снижение избирательного барьера увеличит многопартийность в парламенте, однако, смешанная система, благодаря мажоритариям, сохраняет властям незаслуженное большинство

20.06.2017 13:55 Снижение избирательного барьера увеличит многопартийность в парламенте, однако, смешанная система, благодаря мажоритариям, сохраняет властям незаслуженное большинство, - заявил «ИнтерперссНьюс» один из лидеров «Новых правых» Мамука Кацитадзе.



«В случае со смешанной системой, опять у властей будет незаслуженное большинство в парламенте, что будет большинством, достигнутым благодаря мажоритарному корпусу. Просто, снижение барьера даст возможность и другим партиям очень скромно быть представленными в парламенте. Если бы в том же 2016 году выборы были проведены с 3%-ым барьером, вместо трех субъектов, в парламенте было бы 7 субъектов, что повысило бы многопартийность и плюрализм в парламенте, однако, ни в коем случае не изменило то, что у «Грузинской мечты» вместо 116, было бы 105 или 100 депутатов, что было бы незаслуженно. Эта система однозначно сохраняет преимущество правящей команде, просто 3%-й барьер делает более многообразным парламент. В него войдут партии, однако, насколько я знаю, у них не будет и фракций. У них не будет и представителей в ЦИК. Это все связывается друг с другом. «Грузинская мечта» решила исходить из результата – сначала получить результат, а затем, идти назад, в плане того, что нужно сделать в законе», - заявил Кацитадзе.



По его же словам, к этому времени сложно делать окончательные выводы, так как в конечном виде документа он не видел.















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