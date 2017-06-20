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Грузия войдет в историю как страна, восстановившая царя, и свергнувшая его через месяц - Гоциридзе
20.06.2017 14:30
По заявлению члена "Национального движения" Романа Гоциридзе, власть охвачена темнотой. По его же мнению, управление Грузии можно назвать "мракобесно-демократическим" управлением.
"Когда лидеры парламентского большинства говорят, что восстановление монархии, то есть возвращение царя является хорошей идеей, и обсуждают этот вопрос, это означает, что во власти Грузии есть люди, которые не продвинут страну вперед. В стране сложилась плачевная картина, власть непрогрессивная, отсталая, и их идеи опасны. Восстановление монархии означает восстановление института дворянства, тогда и земли надо раздать этим дворянам.
Мне то что, Гоциридзе были дворянами Рачи. У нас были десять сел и 200 крепостных. А крестьяне должны устроить революцию, и Грузия войдет в историю как страна, восстановившая царя, и свергнувшая того же царя через месяц. Хотя бы этим мы прославимся, как люди, любящие демократию" - заявил Роман Гоциридзе.
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