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Грузия войдет в историю как страна, восстановившая царя, и свергнувшая его через месяц - Гоциридзе


20.06.2017   14:30
По заявлению члена "Национального движения" Романа Гоциридзе, власть охвачена темнотой. По его же мнению, управление Грузии можно назвать "мракобесно-демократическим" управлением.

"Когда лидеры парламентского большинства говорят, что восстановление монархии, то есть возвращение царя является хорошей идеей, и обсуждают этот вопрос, это означает, что во власти Грузии есть люди, которые не продвинут страну вперед. В стране сложилась плачевная картина, власть непрогрессивная, отсталая, и их идеи опасны. Восстановление монархии означает восстановление института дворянства, тогда и земли надо раздать этим дворянам.

Мне то что, Гоциридзе были дворянами Рачи. У нас были десять сел и 200 крепостных. А крестьяне должны устроить революцию, и Грузия войдет в историю как страна, восстановившая царя, и свергнувшая того же царя через месяц. Хотя бы этим мы прославимся, как люди, любящие демократию" - заявил Роман Гоциридзе.








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