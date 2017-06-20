«Европейская Грузия» еще раз выходит с инициативой проведения плебисцита в связи с конституционными изменениями

20.06.2017 14:44 На том фоне, что для достижения политического консенсуса не осталось никакого ресурса, и мы вошли в политический тупик, нужно спросить у народа, какого типа Конституцию он желает, - заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе на проведенном сегодня брифинге в связи с конституционными изменениями.



Как отметил Давид Бакрадзе, «Европейская Грузия» еще раз выходит с инициативой проведения плебисцита в связи с конституционными изменениями. Лидер партии на сегодняшнем брифинге представил подписи 150 тысяч граждан, которые, по его словам, являются сторонниками плебисцита.



«Призываю власти принять идею «Европейской Грузии», как единственный выход из создавшейся ситуации, т.е. узнать позицию народа, и мы все подчинимся мнению народа. Мы собирали подписи с требованием плебисцита. Сегодня представляю лишь часть собранных подписей. До 150 тысяч подписей собрала «Европейская Грузия». Это подтверждает, что народ желает, чтобы у него спросили мнение, и чтобы Конституция этой страны была такой, как решит народ. Я лично сторонник пропорциональной системы, однако, выбору народа подчинюсь», - заявил Давид Бакрадзе.



По его же словам, проведенные в большинстве консультации, его результаты еще раз подтвердили, что в связи с конституционными изменениями не существует консенсуса не только между различными политическими силами, но и внутри большинства.





















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