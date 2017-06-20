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Гогичаишвили: Следствие очень скоро сделает заявление в связи с делом Афгана Мухтарлы
20.06.2017 14:44
Следствие очень скоро сделает заявление в связи с делом Афгана Мухтарлы, - об этом заявил журналистам член большинства парламента Грузии Леван Гогичаишвили.
По его словам на встрече с главой МВД они говорили о многих вопросах.
«Мухтралы не одно направление, в стране существуют различные направления, и давайте посмотрим на все шире. Сегодняшняя встреча не служила тому, чтобы вдаваться в детали, а в общем – эта была встреча с министром в связи с очень многими вопросами, в том числе есть и вопрос Мухтарлы, в связи с которым молодежь вышла на улицу, батумский вопрос и т.д.», - отметил Гогичаишвили.
Что касается создания в парламенте следственной комиссии, как отметил Леван Гогичаишвили, следственная создается тогда, когда у членов парламента возникает ощущение недостаточности в связи с работой следствия.
«так как следствие не завершено, соответственно, на данном этапе ставить этот вопрос на повестку дня – нерелевантно и неадекватно. Если мы увидим, что не получим ответ и возникнут сомнения в объективности, естественно, возможно, этот вопрос встанет на повестку дня», - отметил Гогичаишвили.
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