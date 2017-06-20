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Куцнашвили: Министр ВД сказал, что ни одно из подразделений МВД не связано с делом Афгана Мухтарлы


20.06.2017   14:50
Министр ВД сказал, что ни одно из подразделений Министерства внутренних дел не связано с делом Афгана Мухтарлы, - об этом заявил депутат от большинства парламента Грузии Закария Куцнашвили.

По его словам, все вопросы, которые вообще сегодня актуальны, были поставлены членами большинства в ходе встречи с министров ВД.

Что касается того, считает ли он целесообразным создание парламентской комиссии, депутат заявил, что этот вопрос должен ставиться тогда, если после проведения суда остаются какие-то вопросы.

В офисе «Грузинской мечты», члены большинства сегодня встретились с главой МВД Грузии.






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