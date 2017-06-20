20-21 июня состоится 40-й раунд женевских международных переговоров

20.06.2017 15:23 По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, 20-21 июня состоится 40-й раунд женевских международных переговоров.



"Главными вопросами повестки дня переговоров будут взятие, и выполнение Российской Федерацией обязательства о неприменении силы, создание международных механизмов безопасности в оккупированных регионах для его обеспечения, а также безопасное и достойное возвращение беженцев и вынужденно перемещенных лиц в места своего проживания.



На переговорах делегация Грузии поставит вопрос перманентного нарушения договора о прекращении огня со стороны Российской Федерации, шаги, направленные на аннексию и продолжение милитаризации Абхазии и Цхинвальского региона. Предметом особого внимания будут ограничение свободы передвижения на линии оккупации, незаконные задержания, тяжелые гуманитарные результаты установления ограждений, и закрытия т.н. пунктов перехода.



Делегация Грузии остро поставит вопрос необходимости привлечения убийцы Гиги Отхозория, Рашида Канджы-Оглы к правосудию, как значительный фактор пресечения синдрома безнаказанности и дискриминации на этнической почве. Решение оккупационного режима покрывать убийцу, в ответ на конструктивное сотрудничество Грузии в рамках женевских переговоров, и механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали, негативно отразится на миротворческих процессах.



Делегация Грузии надеется, что Российская Федерация проявит ответственное отношение к переговорному процессу, и примет существенное участие в рабочих группах по безопасности и гуманитарным вопросам.



Делегация Грузии со своей стороны по-прежнему подтверждает готовность к конструктивному участию в переговорах"- заявляет МИД Грузии.



















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