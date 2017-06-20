Казахстан готов отозвать иск к Грузии в случае приемлемого предложения - посол

20.06.2017 16:09 Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Грузии Эрмухамет Ертысбаев говорит о затянувшейся на 8 лет проблеме "Казтрансгаз Тбилиси", и "больших ресурсах", вложенных в грузинскую компанию.



"Мы готовы забрать назад иск из лондонского арбитражного суда, если грузинская сторона сделает приемлемое для нас предложение"- заявил в интервью казахским СМИ посол Казахстана в Грузии.



"Когда мы вкладывали там деньги, мы должны были с самого же начала предвидеть эти риски. Знаю, мы вложили там большие деньги, но трудно полностью вернуть их назад. Это была рискованная инвестиция, но мы должны вернуть хотя бы значительную часть суммы"- говорит посол.



Эрмухамет Ертысбаев отметил, что Грузия является важным партнером для Казахстана, в этой стране у казахских инвесторов есть крупные инвестиционные проекты. Казахстан также заинтересован в южнокавказском транспортном коридоре.



В то же время Ертысбаев говорит, что Грузия является очень привлекательной страной для бизнеса. Особенно с учетом свободного торгового режима с Евросоюзом, и если казахские бизнесмены поедут в Грузию, найдут продукт, который можно ввозить в Евросоюз, у них откроется "золотой канал".



















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