Куцнашвили: «Глава МВД сказал, что ни одно из подразделений МВД не связано с делом Мухтарлы»

20.06.2017 16:26 Министр ВД сказал, что ни одно из подразделений Министерства внутренних дел не связано с делом Афгана Мухтарлы, - об этом заявил депутат от большинства парламента Грузии Закария Куцнашвили.



По его словам, все вопросы, которые вообще сегодня актуальны, были поставлены членами большинства в ходе встречи с министров ВД.



Что касается того, считает ли он целесообразным создание парламентской комиссии, депутат заявил, что этот вопрос должен ставиться тогда, если после проведения суда остаются какие-то вопросы.



В офисе «Грузинской мечты», члены большинства сегодня встретились с главой МВД Грузии.















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