Президент Грузии отказался созывать внеочередную сессию парламента

20.06.2017 16:54 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отказался назначать внеочередную сессию парламента Грузии для внесения поправок в конституцию страны.



С такой просьбой к главе государства обратился председатель парламента Ираклий Кобахидзе. Проект поправок в конституцию Грузии, разработанный правящей партией «Грузинская мечта», стал предметом бурного обсуждения. Помимо президента, против ряда изменений в конституцию выступают представители оппозиции, неправительственного сектора, эксперты и народный защитник.



«Из парламента поступила просьба назначить чрезвычайную сессию для того, чтобы был рассмотрен представленный законопроект по изменениям в конституции. На эту просьбу я отвечаю отказом», — заявил президент.



При этом он отметил, что законодательство позволяет парламенту провести эту сессию, несмотря на отказ главы государства созывать высший законодательный орган.



«Согласно действующей конституции, несмотря на отказ президента, все равно возможно проведение сессии и обсуждение этих вопросов, но у моего отказа есть политический смысл: я призываю парламент не принимать несогласованные изменения в крайне ускоренном порядке», — заявил Маргвелашвили.



«Не создавайте проблему развитию грузинской демократии», — обратился Маргвелашвили к парламентариям.



Президенту не понравилось решение парламентского большинства провести парламентские выборы в 2020 году вновь по смешанной системе — пропорциональной и мажоритарной. Изначально представители власти заявляли о полном переходе на пропорциональную систему на следующих парламентских выборах 2020 года.



Окончательная версия конституции должны быть согласована со всеми сторонами с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, убежден президент. Венецианская комиссия или Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы, который оценивает законодательство стран с точки зрения европейского права.



На сегодняшний день в Грузии смешанная избирательная система — 77 депутатов парламента выбирают по пропорциональной системе, а 73 – по мажоритарной, из кандидатов в регионах. Часть депутатов от «Грузинской мечты» выступает против упразднения мажоритарной системы, на чем настаивают их остальные коллеги, а также оппозиция.



Перейти на выборы по пропорциональной системе правящая партия обещала во время предвыборной кампании. Кроме того, этого же требуют ведущие оппозиционные партии страны. Оппозиция также выступает против упразднения прямых президентских выборов. Правящая партия, в свою очередь, объясняет это тем, что страна переходит на модель классической парламентской республики, поэтому президента будет избирать парламент посредством 300 выборщиков.



Проект обновленной конституции предполагает переход Грузии с полупрезидентской на парламентскую форму правления. Исходя из этого, сокращаются полномочия президента и увеличиваются полномочия правительства. Кроме того, предусмотрена отмена прямых президентских выборов и внедрение новой системы выборов в парламент – исключительно пропорциональной.



Согласно проекту обновленной Конституции, президент сохранит за собой статус главы государства и должность верховного командующего, но, в отличие от действующей версии закона, все его решения, касающиеся государственного устройства и обороны страны, будут требовать согласования с премьер-министром. Также президент теряет право назначать председателя Верховного суда и право подписания международных соглашений.



Кроме того, планируется упразднение Национального совета безопасности, который действует при президенте. Согласно запланированным поправкам, принято решение превратить его в Национальный совет обороны, который будет действовать во время военного положения, что также не устраивает противников поправок, несмотря на то, что председателем нового совета будет президент Грузии.



Ожидается, что обновленный проект конституции примут в 2017 году, но в силу он вступит после президентских выборов 2018 года.















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