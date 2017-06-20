Президент был согласен на теледебаты с Кобахидзе, но получил отказ - Мишвеладзе

20.06.2017 17:58 Президент был согласен на дебаты с председателем парламента, однако на их же предложение мы получили отказ, - об этом заявила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе на проведенной сегодня конференции.



«Президент согласился на предложение председателя парламента обсудить конституционные темы перед общественностью, в том числе перед политическими партиями, неправительственным сектором. Президент согласился с этим предложением, что было бы освещено всеми телевидениями. По не понятным причинам на их же предложение мы получили отказ», - заявила Эка Мишвеладзе.



Днями ранее председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту страны Георгию Маргвелашвили вместе обсудить в прямом эфире проект конституционного закона. В ответ администрации президента было сказано, что они готовы провести дискуссию на эту тему в президентской администрации, и эта встреча была мы освещена СМИ.















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