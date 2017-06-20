Парламент может собраться на внеочередное заседание по истечении 48 часов

20.06.2017 18:00 В том случае, если президент не назначает внеочередное парламентское заседание, парламент имеет возможность собраться в течение последующих 48-и часов. Это предполагается статьей 127 парламентского регламента.



В соответствии с этой статьей издается акт о созыве внеочередного заседания парламента в течение 48-и часов после письменного требования. В противном случае парламент собирается в последующие 48 часов.



Напомним, председатель парламента Грузии обратился к президенту страны по поводу назначения внеочередного заседания вчера. Повестка дня внеочередного заседания предполагает рассмотрение изменений в Конституции и избрание членов Высшего совета юстиции. Президент Грузии отказался назначать внеочередную сессию парламента Грузии для внесения поправок в конституцию страны.



«Из парламента поступила просьба назначить чрезвычайную сессию для того, чтобы был рассмотрен представленный законопроект по изменениям в конституции. На эту просьбу я отвечаю отказом», — заявил президент.



При этом он отметил, что законодательство позволяет парламенту провести эту сессию, несмотря на отказ главы государства созывать высший законодательный орган.



«Согласно действующей конституции, несмотря на отказ президента, все равно возможно проведение сессии и обсуждение этих вопросов, но у моего отказа есть политический смысл: я призываю парламент не принимать несогласованные изменения в крайне ускоренном порядке», — заявил Маргвелашвили.



«Не создавайте проблему развитию грузинской демократии», — обратился Маргвелашвили к парламентариям.















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