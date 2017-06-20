Представитель «Европейской Грузии» советует спикеру парламента уйти в отставку

20.06.2017 18:15 Я бы советовал председателю парламента уйти с должности, чтобы сохранить свою репутацию - заявил член "Европейской Грузии" Серго Ратиани.



По его словам, то, о чем говорило парламентское большинство в течение последних месяцев, оказалось ложью.



"То, о чем говорила в течение месяцев "Грузинская мечта", и конкретно председатель парламента, оказалось ложью. После вчерашнего заявления подтвердилось, что избирательный кодекс фактически не меняется к следующим выборам. Получается, что за эти месяцы он обманывал общество. Заключение венецианской комиссии тут ни при чем"- отметил Серго Ратиани.





















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