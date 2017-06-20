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Представитель «Европейской Грузии» советует спикеру парламента уйти в отставку
20.06.2017 18:15
Я бы советовал председателю парламента уйти с должности, чтобы сохранить свою репутацию - заявил член "Европейской Грузии" Серго Ратиани.
По его словам, то, о чем говорило парламентское большинство в течение последних месяцев, оказалось ложью.
"То, о чем говорила в течение месяцев "Грузинская мечта", и конкретно председатель парламента, оказалось ложью. После вчерашнего заявления подтвердилось, что избирательный кодекс фактически не меняется к следующим выборам. Получается, что за эти месяцы он обманывал общество. Заключение венецианской комиссии тут ни при чем"- отметил Серго Ратиани.
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