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Президент назвал обсуждения в связи с монархией «непонятной пиар-акцией»


20.06.2017   18:41
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что вчерашнее обсуждение в связи с монархией было однодневной непонятной пиар-акцией - заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

По ее словам, когда разговор идет о модели управления, важно узнать мнение общества.

"Что касается такой серьезной темы, какая конституционная модель должна быть в стране, когда вообще дело касается конституционной модели управления сначала надо спросить у народа и общества, и потом вести разговор об определенных изменениях"- заявила пресс-спикер президента.

Напомним, что во время воскресной проповеди католикос-патриарх всея Грузии Илия II заявил, что конституционная монархия привносит в стране спокойствие. В то же время вчера председатель парламента Ираклий Кобахидзе и председатель комитета юридических вопросов Эка Беселия встретились с Его Святейшеством, и беседовали о вопросе конституционной монархии.






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