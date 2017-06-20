Пресс-спикер президента Грузии напомнила о замечаниях Венецианской комиссии

20.06.2017 19:10 Пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе от имени президента Георгия Маргвелашвили еще раз напомнила представителям правительства и парламента Грузии те основные рекомендации, которые по проекту изменений в Конституцию высказала Венецианская комиссия Совета Европы.



«Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает правящую команду учесть рекомендации Венецианской комиссии и на основе этих рекомендаций провести обсуждение конституционных изменений в парламенте», — заявила на брифинге 20 июня Эка Мишвеладзе.



По ее словам, Венецианская комиссия зафиксировала те основные принципы, на основании которых следует разрабатывать проект Конституции.



«Венецианская комиссия и на этот раз указала, что внесение изменений в Конституцию должно происходить на основании широкого консенсуса. При изменении порядка выборов президента необходимо учитывать сбалансированную систему сдерживания и уравновешивания. Необходим переход на пропорциональную избирательную систему, необходимо формирование двухпалатного парламента, усиление контролирующей функции парламента и исключение политизированной системы назначения судей», — заявила Мишвеладзе.



Хотя правящая партия и утверждает, что Венецианская комиссия в целом и почти целиком одобрила все положения конституционного законопроекта, в оценочном документе комиссии содержится целый ряд замечаний и рекомендаций. В частности, подчеркивается, что Конституцию следует принимать на основании широкого консенсуса. Наилучшим барьером на парламентских выборах Совет Европы считает трехпроцентный барьер, а правительству Грузии предлагает при распределении мандатов в парламенте либо соблюдать полную пропорциональность, либо установить верхнюю грань, которая исключила бы получение одной партией подавляющего большинства мандатов, либо понизить барьер до 2−3%. Если правительство все же перейдет на парламентскую систему, Грузии следует незамедлительно создать верхнюю палату парламента — Сенат, который сыграет роль уравновершивающего механизма. Совет Европы также считает, что в случае перехода на непрямые выборы президента он должен избираться квалифицированным большинством (2/3 или 4/5), с тем, чтобы президент не был представителем одной партии.















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