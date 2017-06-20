Саакашвили об «Интервью Путина»

20.06.2017 19:20 Своеобразно прокомментировал экс-губернатор Михеил Саакашвили интервью президента России Владимира Путина, которое у него взял знаменитый кинорежиссер Оливер Стоун.



В интервью Путин назвал Саакашвили сумасшедшим, «о чем всем известно». Бывший президент Грузии заметил на Фейсбуке, что это старый гебистский прием - всех оппонентов делать сумасшедшими.



При этом Саакашвили в некоторых моментах своей жизни действительно считает себя сумасшедшим в мировой политической системе. В частности, утверждает Саакашвили, нужно быть сумасшедшим, чтобы думать, «что Украина прорвется и станет сверхдержавой Европы».















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