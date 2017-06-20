Глава МВД Грузии провел встерчу с и.о. посла США

20.06.2017 19:34 Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили и исполняющий обязанности посла США в Грузии Николас Берлинер сегодня провели рабочую встречу в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба грузинского МВД.



Стороны положительно оценили итоги тесного и плодотворного сотрудничества между МВД Грузии и американской Администрацией по борьбе с наркотиками (DEA) и обсудили перспективы дальнейшего углубления взаимоотношений.



В частности, Георгий Мгебришвили отметил важную роль Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии в выявлении нескольких крупных маршрутов наркотрафика.



Также глава правоохранительного ведомства Грузии поблагодарил Николаса Берлинера, завершающего трехлетнюю миссию в Тбилиси, и пожелал ему дальнейших успехов.















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