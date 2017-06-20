Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД Грузии провел встерчу с и.о. посла США


20.06.2017   19:34
Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили и исполняющий обязанности посла США в Грузии Николас Берлинер сегодня провели рабочую встречу в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба грузинского МВД.

Стороны положительно оценили итоги тесного и плодотворного сотрудничества между МВД Грузии и американской Администрацией по борьбе с наркотиками (DEA) и обсудили перспективы дальнейшего углубления взаимоотношений.

В частности, Георгий Мгебришвили отметил важную роль Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии в выявлении нескольких крупных маршрутов наркотрафика.

Также глава правоохранительного ведомства Грузии поблагодарил Николаса Берлинера, завершающего трехлетнюю миссию в Тбилиси, и пожелал ему дальнейших успехов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В руководстве грузинской «дочки» PASHA Bank произошли изменения
SOCAR представила правительству Грузии заявку о повышении тарифов
Vinexpo Bordeaux 2017: грузинское вино завоевало высшую награду
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Стрельба в здании правительства абхазского режима
Пострадавшему при взрыве в Сухуми ампутировали ногу
В Сухуми прогремел взрыв - есть раненый
В абхазском ГАИ решили провести переаттестацию всех сотрудников
Абхазы решили проявить высокомерие и отказаться от подарка Тбилиси
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии комментирует дело азербайджанского журналиста
Глава Дагестана "разрешил" врачам не молиться и не поститься
Пресс-спикер президента Грузии напомнила о замечаниях Венецианской комиссии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна