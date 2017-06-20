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В ПАСЕ призывают Азербайджан освободить похищенного в Тбилиси журналиста
20.06.2017 19:58
Генеральный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы слова и безопасности журналистов Владимир Арьев выразил обеспокоенность судьбой азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли, который 29 мая исчез в Тбилиси.
Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.
Журналист вероятно был похищен в столице Грузии и принудительно вывезен в соседний Азербайджан, где его держат под стражей.
Это дело контролируется платформой Совета Европы для содействия защите журналистики и безопасности журналистов. От азербайджанских властей не было получено никакого ответа.
"Я осуждаю активизацию репрессий против диссидентов в Азербайджане и, в частности, против независимой прессы. Очевидно, что это нападение совершено для того, чтобы заставить молчать журналистов-расследователей, известного своими материалами о коррупции азербайджанских властей", - заявил Арьев.
"Я призываю азербайджанскую власть немедленно освободить задержанного журналиста. Я также присоединяюсь к своим коллегам в ПАСЕ Бориса Чилевича и Керстин Лундгрен и призываю грузинские власти расследовать все обвинения по этому делу и должным образом информировать Ассамблею о результатах этих расследований".
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