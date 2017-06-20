Россия делает все, чтобы Грузия не вступила в НАТО - посол США

20.06.2017 21:22 Россия делает все, чтобы Грузия не вступила в НАТО. Об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли на мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений между США и Грузией.



По его словам, у Грузии есть сосед, который много говорит о защите и уважении суверенитета, но сама ничего не защищает - "она не считает, что суверенны, не считает, что должны быть независимы, и делает все, чтобы не изменилось положение, чтобы вы не вошли в НАТО".



Посол также отметил, что США видят прогресс Грузии и настало время для перехода на формирование независимых управленческих институций. Ян Келли заострил внимание на судебной системе и заявил, что принятые судьей решения не должны быть продиктованы исполнительной властью, а парламент должен взять на себя роль надзирателя над исполнительной властью.



"Поэтому мы осуществляем огромную инвестицию, чтобы поддержать, усилить вас, и мы поддерживаем ваши суверенные решения. Сейчас тот момент, когда следует оглянуться назад и мы действительно видим, что вы много достигли, достигли прекрасных вещей. Сильный ветер дул против вашего движения, но вы твердо противостояли этим вызовам, достигли многого, смотрите вперед, на демократию, и, можно сказать, сейчас в Грузии настало время перейти с формирования демократических институтов на формирование по-настоящему независимых управленческих институций.



Обязательно, чтобы парламент взял на себя роль надзора за исполнительной властью, также он должен иметь хорошие отношения и сотрудничество с судебной системой, которая абсолютно независима, чтобы судья вынес решения, совершенно не связанные с исполнительной властью, и которые не продиктованы исполнительной властью. Вы знаете, что я подразумеваю. Все три ветви должны быть независимыми, равными.



Мы хорошо понимаем, перед какими вызовами вы стоите и чего достигли. Мы поддерживаем вас и ожидаем, что вы пойдете еще дальше вперед", - заявил Ян Келли.

















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