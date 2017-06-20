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США инвестировали в Грузию более 4 млрд за последние 25 лет - посол
20.06.2017 21:28
Посол США в Грузии Ян Келли выступил на мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений между странами.
В своем выступлении посол подчеркнул, что большая честь представлять США в такой стране, как Грузия. По его словам, отношения между США и Грузией "скреплены кровью и плотью".
"Всегда большая честь быть послом и представлять свою страну, но еще большая честь, когда являешься послом и представляешь страну тут, в Грузии. У нас очень тесные партнерские отношения с Грузией, которые скреплены кровью и плотью. Потому, что грузины и американцы плечом к плечу воюют в очень тяжелых условиях, в таких местах, как Ирак и Афганистан, против нашего общего врага. Это очень большая честь, так как народ США вложил довольно большую инвестицию в Грузию - более 4 млрд за последние 25 лет, и все это осуществлено с участием разных американских агентств. Мы не говорим, что мы, американцы, хорошие и альтруисты, но все это сделано, чтобы защитить очень важный принцип - принцип свободы", - заявил Ян Келли.
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