Грузия названа самой верующей среди стран Центральной и Восточной Европы

20.06.2017 21:33 Грузия названа самой верующей среди стран Центральной и Восточной Европы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного организацией Pew Research Center.



Исследование проводилось в 18 странах Центральной и Восточной Европы. Исследователи пытались выявить, в какой стране верят в Бога больше всех. Самый высокий результат зафиксирован в Грузии - 99%, самый низкий в Чехии - 29%.



Основные страны Центральной и Восточной Европы в целом религиозны, но наименее верующей названа Чехия. Почти 72% чехов относят себя к нерелигиозным группам и для 26% из них "религия ничего не значит". Для большего уточнения данных в Чехии было проведено еще одно исследование, и оказалось, что 44% верят если не в Бога, в существовании души, и меньше всего - Ада.



Необходимо отметить, что среди стран бывшего СССР, где в основном доминировал атеизм, Грузия является наиболее религиозной.















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