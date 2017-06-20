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Грузия названа самой верующей среди стран Центральной и Восточной Европы


20.06.2017   21:33
Грузия названа самой верующей среди стран Центральной и Восточной Европы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного организацией Pew Research Center.

Исследование проводилось в 18 странах Центральной и Восточной Европы. Исследователи пытались выявить, в какой стране верят в Бога больше всех. Самый высокий результат зафиксирован в Грузии - 99%, самый низкий в Чехии - 29%.

Основные страны Центральной и Восточной Европы в целом религиозны, но наименее верующей названа Чехия. Почти 72% чехов относят себя к нерелигиозным группам и для 26% из них "религия ничего не значит". Для большего уточнения данных в Чехии было проведено еще одно исследование, и оказалось, что 44% верят если не в Бога, в существовании души, и меньше всего - Ада.

Необходимо отметить, что среди стран бывшего СССР, где в основном доминировал атеизм, Грузия является наиболее религиозной.






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