Спикер парламента вновь обвинил президента в деструктивных действиях

20.06.2017 22:27 Президент начал и заканчивает деструкцией, - так ответил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили по поводу изменений в Конституции и его решение не созывать внеочередное заседание парламента.



«Президент начал деструкцией, он начал противостоянием в отношении комиссии и парламента и он заканчивает деструкцией. Это очень печальная реальность. Деструкция со стороны президента вызывает особое сожаление», - отметил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили ответил на просьбу парламента о созыве внеочередного заседания отказом и предложил депутатам создать более лучшую версию конституционных изменений на основе рекомендаций Венецианской комиссии.















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