Парламент Грузии проведет внеочередное заседание завтра в 13:00

20.06.2017 22:31 Решением парламентского бюро, законодательный орган Грузии проведет внеочередное заседание завтра в 13:00.



Как заявил председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе на заседании бюро, согласно Конституции и регламенту, парламент уполномочен провести заседание и без согласия президента страны.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, на внеочередном заседании будут рассматриваться изменения, вносимые в Конституцию Грузии, вопрос первого и второго чтения по поводу конституционного проекта Автономной Республики Аджария и вопрос, касающийся избрания членов Высшего совета юстиции Грузии.



Напомним, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили отказался назначать внеочередное заседание парламента для рассмотрения конституционных изменений.



«Из парламента поступила просьба назначить чрезвычайную сессию для того, чтобы был рассмотрен представленный законопроект по изменениям в конституции. На эту просьбу я отвечаю отказом», — заявил президент.



При этом он отметил, что законодательство позволяет парламенту провести эту сессию, несмотря на отказ главы государства созывать высший законодательный орган.



«Согласно действующей конституции, несмотря на отказ президента, все равно возможно проведение сессии и обсуждение этих вопросов, но у моего отказа есть политический смысл: я призываю парламент не принимать несогласованные изменения в крайне ускоренном порядке», — заявил Маргвелашвили.



«Не создавайте проблему развитию грузинской демократии», — обратился Маргвелашвили к парламентариям.



Президенту не понравилось решение парламентского большинства провести парламентские выборы в 2020 году вновь по смешанной системе — пропорциональной и мажоритарной. Изначально представители власти заявляли о полном переходе на пропорциональную систему на следующих парламентских выборах 2020 года.















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