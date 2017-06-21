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Кобахидзе: «У нас есть информация по поводу состояния здоровья Иванишвили»


21.06.2017   10:50
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно несерьезными» сообщения о том, что миллиардер Бидзина Иванишвили, неформальный лидер правящей партии «Грузинская мечта», проходит лечение в Германии.

Выступая в эфире телекомпании «Рустави-2» Кобахидзе тоже, как и его другие коллеги ранее, не стал утверждать, что Иванишвили жив и здоров, ограничившись заявлениями в адрес своих политических оппонентов, обвинив их в «грязной кампании»

«У нас есть информация по поводу состояния здоровья господина Бидзины Иванишвили. Абсолютно несерьезно говорить о том, что распространили наши политические оппоненты. Эта вызывающая сожаление реальность еще раз показывает ту довольно тяжелую картину, которая сложилась. Я прошу вас, не придавать этому большого значения, так как это является простейшей, очень грязной кампанией», — заявил Кобахидзе.

Сообщение о том, что Иванишвили находится в Германии, где проходит лечение в одной из клиник Мюнхена с диагнозом «ишемический инсульт» распространила накануне на своей странице в фейсбуке главный редактор тбилисской газеты «Хроника+» Элисо Киладзе.

Со ссылкой на собственные источники Киладзе сообщила, что по состоянию здоровья Иванишвили в ближайшее время будет изолирован и исключен из политических процессов.

«Бидзина Иванишвили находится в Германии. В клинике в окрестностях Мюнхена.
Его диагноз – ишемический инсульт (шоковый). Любая эмоция – положительная или отрицательная может вызвать широкий инсульт. В ближайшие месяцы он будет в изоляции. Он удален от политики !!!», — написала Элисо Киладзе.

Также в грузинских СМИ распространились неофициальные сведения о том, что после того, как Иванишвили стало плохо, его доставили на аэродром около Кутаиси на вертолете, принадлежащем министерству оборону Грузии, откуда затем самолет с миллиардером на борту вылетел в Германию.






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