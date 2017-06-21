Докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ комментирует дело Афгана Мухтарлы

21.06.2017 10:54 Руководитель делегации Украины в ПАСЕ и докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Владимир Арьев выразил обеспокоенность в связи с предположительным похищением азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



«Сожалею в связи с репрессиями, осуществляемыми в Азербайджане против диссидентов, и в частности, против независимой прессы. Очевидно, это нападение ставило своей целью заставить замолкнуть следственного журналиста, который, как известно, распространяет информацию о коррупционной деятельности властей Азербайджана», - пишет Ариев в опубликованном 20 июня заявлении, - «Призываю власти Азербайджана незамедлительно освободить задержанного журналиста».



«Кроме того, присоединяюсь к моим коллегам из ПАСЕ, к Борису Силевичу и Керстину Ландгрену, и призываю власти Грузии, досконально расследовать все обвинения, прозвучавшие в связи с этим делом и своевременно предоставить информацию ассамблее о результатах расследования», - заявил генеральный докладчик ПАСЕ.



Содокладчики по Грузии Борис Силевич и Керстин Ландгрен 6 июня выразили обеспокоенность «в связи с предположительным похищением азербайджанского журналиста и незаконном переводе в Азербайджан» и призвали власти Грузии, в полной мере расследовать все обвинения, высказанные вокруг этого дела и предоставить им информацию о результатах расследования.



Мониторингом дела Мухтарлы занимается Платформа защиты журналистики и содействия безопасности журналистов Совета Европы.



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