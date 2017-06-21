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В Тбилиси откроют памятник Вацлаву Гавелу


21.06.2017   16:11
22 июня в Тбилиси состоится официальная церемония открытия памятника бывшему президенту Чехии Вацлаву Гавелу.

Памятник Вацлаву Гавелу в Тбилиси откроют президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр обороны Чехии Мартин Стропницки, который в этот день будет находиться в Тбилиси с официальным визитом.

Памятник будет открыт в парке имени Вацлава Гавела, перед зданием администраций Вакийского района Тбилиси.






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